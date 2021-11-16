Политолог: то, что курды вынуждены бежать в Германию, – это не свидетельство их хорошей жизни

Такое мнение выразил российский политолог Владимир Киреев в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Это трагедия 40 млн народа, который находится практически в жерновах судьбы. И то, что курды вынуждены бежать в Германию, – это не свидетельство их хорошей жизни. Это шанс на выживание. Такие сухие слова США [о кризисе беженцев] демонстрируют их собственную обычную политику, которую они ведут уже на протяжении 100 лет, с начала XX века, как только вышли на просторы большой политики. Они ведут себя совершенно одинаково: устанавливают контакты с политическими режимами, народами, нациями, религиозными группами, политическими движениями, а как только они становятся им не нужны – выбрасывают их. Даже при условии того, что их бывшие вчерашние союзники будут уничтожены. Мы видим сейчас это в Афганистане, когда афганцы, которые сотрудничали с американским режимом, попытались зацепиться за шасси самолета. То же самое было во Вьетнаме, – отметил Владимир Киреев.