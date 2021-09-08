Политолог: Союзное государство Беларуси и России является не просто союзом двух частей одного народа, но и ядром большего объединения

– отметил политолог и добавил, что в этом смысле наибольшие успехи Беларуси и России наблюдаются в оборонной политике.– обратил внимание Николай Стариков.Вместе с тем политолог заметил, что когда страны, например, бывшего СНГ смотрят на Союзное государство России и Беларуси, у них возникают вопросы касательно того, стоит ли присоединяться к этому процессу.– заключил Николай Стариков.Фото: скриншот видео