Политолог: Союзное государство Беларуси и России является не просто союзом двух частей одного народа, но и ядром большего объединения

Об этом в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ заявил писатель и политолог Николай Стариков.
– На сегодняшний день, к сожалению, не создан единый эмиссионный центр и нет общей внешней политики, – отметил политолог и добавил, что в этом смысле наибольшие успехи Беларуси и России наблюдаются в оборонной политике.
– Но и здесь можно двигаться дальше. Поэтому нужно достигнуть того, чего по каким-то различным, скорее всего, политическим причинам не достигли за предыдущий период, то есть выйти в интеграции на новый уровень. Потому что Союзное государство России и Беларуси является не просто союзом двух частей одного народа, но и ядром большего объединения, – обратил внимание Николай Стариков.
Вместе с тем политолог заметил, что когда страны, например, бывшего СНГ смотрят на Союзное государство России и Беларуси, у них возникают вопросы касательно того, стоит ли присоединяться к этому процессу.
– Потому что он как-то пошел, но дальше забуксовал. <...> Теперь нужно показать какие-то результаты, достигнуть новых целей и, наверное, ставить вопросы о расширении Союзного государства, – заключил Николай Стариков.
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