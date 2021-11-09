Политолог: современная волна терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке возникла из-за поддержки США

Таким мнением поделился политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире программы "Понятная политика" на "Беларусь 1".
– Современная волна терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке во многом возникла благодаря поддержке США. Именно США использовали их местные террористские группировки, в том числе в Сирии и Ливии, для того, чтобы помочь себе в борьбе с местными режимами, которые они считали недружественными. Но по факту накачка подобных вооруженных отрядов оружием, снаряжением и деньгами привела к тому, что эти люди, закончив с врагами США, никуда не исчезли, а нашли себе новых, – сказал политолог.
Никита Мендкович отметил, что это не первый прецедент в истории американской внешней политики:
– Вспомним "Аль-Каиду" – часть формирований, которые финансировались США для борьбы с Советским Союзом в Афганистане. После окончания войны "Аль-Каида" переориентировалась на борьбу с западными демократиями. Мы помним, чем это закончилось 11 сентября.