Политолог: со временем все ужаснутся от того, что происходит в третьем мире

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, – акцентировал внимание гость студии.По словам Юрия Шевцова, в будущем и к Западу в том числе придет понимание того, что происходит. Но пока есть так как есть., – подытожил политический аналитик.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.