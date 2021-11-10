Политолог: со временем все ужаснутся от того, что происходит в третьем мире

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
– Принцип меньшинства и приоритета прав меньшинств, которые надо защищать, позитивно дискриминируя большинство, на Западе доминирует, – акцентировал внимание гость студии. – Этот принцип парализует волю, потому что когда какой-нибудь человек, например, с особенными сексуальными предпочтениями, начинает тянуть на себя одеяло в принятии решении, это означает что сама система вместо того чтобы защищать себя и реализовывать свои ценности всерьез, начинает работать на него. Это произошло относительно Афганистана и не только его. В борьбе на территории США между разными группировками они забыли об ответственности за такие серьезные вещи, как, например, война с международным терроризмом и исламским радикализмом. А раз забыли, оно взорвалось. Западное общество смогло прийти в Афганистан в свое время, но забыло о том, что война есть война, что надо применять волю. Они занялись своими делами, забыв об этом. И в результате они проиграли.
По словам Юрия Шевцова, в будущем и к Западу в том числе придет понимание того, что происходит. Но пока есть так как есть.
– Пройдет некоторое время – и все ужаснутся от того, что происходит в третьем мире. Это будет в новых формах. До кого-то дойдет через кризис на белорусско-польской границе, до кого-то – через что-то еще. Но рано или поздно мир осознает и начнет наводить порядок. Сегодня мы имеем фазу, когда развитой мир еще не осознал, думает, что, условно говоря, ЛГБТ и их права важнее наведения порядка в Афганистане. Но пройдет время – и они осознают, что на самом деле все наоборот, – подытожил политический аналитик.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.