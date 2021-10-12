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  2. Политолог: сейчас в Польше наблюдается раскол

Политолог: сейчас в Польше наблюдается раскол

Таким мнением поделился украинский и российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов в эфире телеканала Беларусь 1.  

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– Варшава и целый ряд других крупных городов, где прокатились акции Евромайдана, выступают против любых действий нынешней власти, нацеленных на ухудшение отношений с Брюсселем. Польша сейчас расколота, этот раскол углубляется. Значительная часть поляков, особенно жители Варшавы, выступает против действующей власти, против Дуды, Моранецкого. Ну что ж, они поддерживали Евромайдан в Киеве, причем нахраписто поддерживали силовых активистов Евромайдана. Но вы же знаете: все возвращается бумерангом – получите в ответ свой Евромайдан, – заключил Владимир Корнилов. 
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