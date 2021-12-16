Политолог: санкции против Беларуси привели к политическому кризису в Литве

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, – отметил Андрей Стариков.Политолог подчеркнул, что санкции против "Беларуськалия" уже привели к политическому кризису Литвы. Эксперт напомнил о заявлениях глав литовского МИД и Минтранспорта об уходе в отставку: