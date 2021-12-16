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  2. Политолог: санкции против Беларуси привели к политическому кризису в Литве

Политолог: санкции против Беларуси привели к политическому кризису в Литве

Такое мнение выразил главный редактор информационного агентства Baltnews, политолог Андрей Стариков в эфире «Беларусь 1».

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– Убытки [от санкций] есть, и они будут расти. Главный фактор, который отнимет у литовского населения большое количество денег, – это глупость политиков. [Также] глупость литовских властей убивает Литовскую железную дорогу в одночасье, – отметил Андрей Стариков. 

Политолог подчеркнул, что санкции против "Беларуськалия" уже привели к политическому кризису Литвы. Эксперт напомнил о заявлениях глав литовского МИД и Минтранспорта об уходе в отставку: 

– Это, конечно, была постановка, литовская оперетка. Очень хороший способ не нести реальную политическую ответственность. Они заявили об отставке, взятки гладки, руки чисты. Но не получилось. 
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