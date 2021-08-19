Политолог: санкции, которые Европа вводит против нас, – это выстрел себе в ногу

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Эксперт в разговоре с ведущей "Будней" Аленой Родовской акцентировал внимание на том, что в связи с поражением США в Афганистане странам Запада стоит ожидать потока мигрантов. Причем придут те люди, которым, как утверждал Джо Байден, американцы платили зарплату. Бежать из страны будут и женщин-депутаты, которые занимали сто из трехсот мест в афганском парламенте, и женщины-генералы.– сказал Вадим Гигин.Политолог считает, что принимать беженцев в первую очередь обязаны те страны, которые участвовали в афганской операции.подчеркнул эксперт.Также он отметил, что сегодня коллективный Запад – это постнеоколониализм, поскольку он врывается в страны, учиняет в них беспорядки и уходит, не исправив свои ошибки.– обратил внимание политолог.Алена Родовская напомнила гостю ток-шоу, что Эстония согласилась принять только пять мигрантов.заявил Вадим Гигин.– резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: