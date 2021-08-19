Политолог: санкции, которые Европа вводит против нас, – это выстрел себе в ногу

Об этом в эфире ток-шоу «Будни на «Альфа Радио» заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин.
Эксперт в разговоре с ведущей "Будней" Аленой Родовской акцентировал внимание на том, что в связи с поражением США в Афганистане странам Запада стоит ожидать потока мигрантов. Причем придут те люди, которым, как утверждал Джо Байден, американцы платили зарплату. Бежать из страны будут и женщин-депутаты, которые занимали сто из трехсот мест в афганском парламенте, и женщины-генералы.
– Кто-то присягнет талибам, а остальным что делать? Они побегут оттуда. Отмечу, что уход Советского Союза из Афганистана не был такой катастрофой. Да, это печально, трагично, ужасно. В 1996 году президента Наджибуллу казнили талибы, что было просто изуверством. Но сейчас эти казни станут массовыми и их будут показывать, – сказал Вадим Гигин.
Политолог считает, что принимать беженцев в первую очередь обязаны те страны, которые участвовали в афганской операции.
– Наши соседи, Литва и Польша, участвовали в афганской операции. <...> Так принимайте людей, которых вы приручили и которым вы или ваши хозяева платили зарплату. Этим людям обещали принести иной мир и обманули. Не смогли удержать [Афганистан], так будьте ответственны и примите в эти 48 государств, которые пришли в исламскую страну и разрушили там привычный образ жизни, – подчеркнул эксперт.
Также он отметил, что сегодня коллективный Запад – это постнеоколониализм, поскольку он врывается в страны, учиняет в них беспорядки и уходит, не исправив свои ошибки.
– Неоколониализм – это когда, провозглашая независимость в 1960-е годы, они пытались сохранить какой-то контроль. <...> Сейчас же видим постнеоколониализм, когда они приходят в страны и якобы создают там управляемый хаос. На самом деле это сказки. Нет никакого управляемого хаоса, не создают они его специально. Это попытка оправдать собственную немощь. Они не знают, как управлять этим новым миром, и не знают, что сделать с последствиями. Приходят в страну, гадят там, проваливаются как управленцы и уходят, – обратил внимание политолог.
Алена Родовская напомнила гостю ток-шоу, что Эстония согласилась принять только пять мигрантов.
– Не Эстонии решать, пять она человек примет или 5 тысяч. Страна приютит ровно столько, сколько до нее дойдет. А если Эстония не хочет, чтобы [мигранты] до нее дошли, придется договариваться, – заявил Вадим Гигин.
– Даже Беларусь, относительно небольшое государство, может доказать, чего стоит. И уже Польша идет на переговоры по границе, а на Западе у наших невероятных скандалы. [Европейские страны] продают билеты на самолеты до Минска, потому что оказалось, что их авиакомпаниям не так дешево облетать Беларусь, а санкции, которые Европа вводит против нас, – это выстрел в ногу, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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