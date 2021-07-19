В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский оценил работу правоохранительных органов Беларуси и отметил профессиональный рост их оперативных возможностей.
– Оценка результативности работы [правоохранительных органов] заключается не столько в розыске преступника и его изобличении после совершенного преступления, хотя это тоже важный результат, сколько в предупреждении. Белорусские спецслужбы превентивно выявили заговорщиков Зенковича и Федуту, изобличили лиц, которые пытались организовать насильственные действия в отношении журналиста Григория Азарёнка, а также людей, намеревавшихся передавать сведения, составляющие государственную тайну либо информацию, ограниченную в распространении, в Литву, – сообщил политолог.
Кроме того, эксперт обратил внимание на работу правоохранительных органов в отношении Романа Протасевича.
– Роман Протасевич вскрыл все эти гнойники, сорвал маски и взорвал мозг отдельным товарищам. В некоторых европейских аэропортах хотели вешать его портреты. А сейчас они банят Twitter и Instagram Протасевича, делают все возможное, чтобы уничтожить память о нем. Это тоже своего рода действия спецслужб, – обратил внимание Александр Шпаковский и добавил: – Я с большим удовольствием наблюдаю за тем, как в профессиональном плане растут оперативные возможности наших правоохранительных органов.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Политолог: с большим удовольствием наблюдаю за тем, как в профессиональном плане растут оперативные возможности наших правоохранительных органов
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