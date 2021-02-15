Политолог: разговоры о правах человека и демонизация государств происходят тогда, когда возникают определенные экономические интересы

– Если мы говорим о призыве к санкциям против государственных предприятий, где работают десятки тысяч людей, от которых зависит их собственное благосостояние и благосостояние семей, то имеем дело с действиями, явно угрожающими национальной безопасности, – обратил внимание Александр Шпаковский.
Вместе с тем политолог заявил, что санкции вводятся тогда, когда зарубежные производители хотят навредить крупным конкурентам.
– Мы же понимаем, что предприятие "БЕЛАЗ" – прямой конкурент некоторых американских компаний, а наше калийное предприятие – соперник канадцев. Здесь есть масса разных нюансов, но я для себя совершенно точно знаю, этому нас еще учил главный революционер всех времен и народов Владимир Ильич Ленин, что "политика есть концентрированное выражение экономики", особенно в капиталистическом мире. В общем, если где-то начинают говорить о правах человека и пытаются демонизировать то или иное государство, нужно искать экономический интерес, – заключил эксперт.
Шпаковский: Беларусь и Россия синхронно подходят к созданию общего законодательного поля
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