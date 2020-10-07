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  2. Политолог: раз в 2–3 года в Кыргызстане проходит попытка госпереворота

Политолог: раз в 2–3 года в Кыргызстане проходит попытка госпереворота

Также каждые несколько лет в стране может наблюдаться политическая турбулентность, которая быстро идет на спад, считает российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Его мнение опубликовала БЕЛТА.


Ситуация носит хаотичный характер только на первый взгляд. Я бы обратил внимание на то, что подобного рода события происходят ровно тогда, когда необходимо отвлечь внимание общественности от политических процессов, которые происходят в другой части света. Я имею в виду президентские выборы в США, – сказал Алексей Мухин.

Он также добавил. что ситуация в Беларуси, Кыргызстане, Нагорном Карабахе, и, вероятно, в Приднестровье и в Центральной Азии может перейти в фазу турбулентной для того, чтобы отвлечь внимание от президентских выборов в США.

При этом политолог уверен, что происходящее в Кыргызстане и в Беларуси, несомненно, отличается.

Во-первых, темпераментом народа, политической культурой, – уточнил он. – Помимо этого, частая сменяемость глав государств Кыргызстана, честно говоря, поражает воображение, в то время как в Беларуси власть более-менее стабильна. Но и, конечно, значительное отличие то, что в Беларуси сценарий не удался, а в Кыргызстане подобные вещи удаются регулярно и уже не вызывают никакого удивления.

Эксперт считает, что повторяющаяся турбулентность в Кыргызстане и в Украине говорит о необходимости недопущения ослабления политической системы.

Как только ты начинаешь поступаться суверенитетом, наступает разрушение политической системы и дальше с тобой делают, что хотят, – подытожил Алексей Мухин.

Фото: ТАСС
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