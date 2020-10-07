Также каждые несколько лет в стране может наблюдаться политическая турбулентность, которая быстро идет на спад, считает российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Его мнение опубликовала БЕЛТА.
– Ситуация носит хаотичный характер только на первый взгляд. Я бы обратил внимание на то, что подобного рода события происходят ровно тогда, когда необходимо отвлечь внимание общественности от политических процессов, которые происходят в другой части света. Я имею в виду президентские выборы в США, – сказал Алексей Мухин.
Он также добавил. что ситуация в Беларуси, Кыргызстане, Нагорном Карабахе, и, вероятно, в Приднестровье и в Центральной Азии может перейти в фазу турбулентной для того, чтобы отвлечь внимание от президентских выборов в США.
При этом политолог уверен, что происходящее в Кыргызстане и в Беларуси, несомненно, отличается.
– Во-первых, темпераментом народа, политической культурой, – уточнил он. – Помимо этого, частая сменяемость глав государств Кыргызстана, честно говоря, поражает воображение, в то время как в Беларуси власть более-менее стабильна. Но и, конечно, значительное отличие то, что в Беларуси сценарий не удался, а в Кыргызстане подобные вещи удаются регулярно и уже не вызывают никакого удивления.
Эксперт считает, что повторяющаяся турбулентность в Кыргызстане и в Украине говорит о необходимости недопущения ослабления политической системы.
– Как только ты начинаешь поступаться суверенитетом, наступает разрушение политической системы и дальше с тобой делают, что хотят, – подытожил Алексей Мухин.
Фото: ТАСС
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Политолог: раз в 2–3 года в Кыргызстане проходит попытка госпереворота
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