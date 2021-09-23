Политолог рассказал, как миграционный кризис в Польше связан с преступным бизнесом по трафику людей в ЕС

В программе обсуждались методы, которые польские пограничники используют для давления на беженцев. В том числе попытки их запугать. Юрий Шевцов по этому поводу сказал следующее:
– Мне кажется, это большая наивность – думать, что такого рода устрашениями можно остановить поток мигрантов. Есть прецеденты – это ситуация в Средиземном море. Там люди гибнут в большом количестве, когда тонут переполненные лодки, и это не останавливает поток миграции. Поэтому политика, которую в отчаянии предприняли в Литве, Латвии и Польше по отношению к мигрантам, не даст результата, не может его дать. Но вот ситуацию она обострит.
Впрочем, на данный вопрос можно посмотреть с другой стороны. По словам политолога, в избрании тактики устрашения может быть особая логика.
– Мне представляется, что те люди, которые действуют со стороны Польши, Литвы и Латвии, имеют опыт соприкосновения с миграционными потоками на Балканах и в Средиземном море. Там работает и пограничная служба Европейского союза. Опыт им знаком. Они применили устрашение против нынешних мигрантов – за этим должна быть какая-то логика. Мне кажется, что это просто подымает цену на трафик людей в интересах оргпреступности, – заявил гость студии.
Он пояснил данный тезис:
– Мигранты вовсе не идиоты: раз они идут [в Европу], они на что-то рассчитывают. Поляки каждый день отчитываются о том, что задержали не только мигрантов, но и курьеров, которые перевозят беженцев дальше в Германию. Следовательно, когда мигранты идут в большом количестве на ту сторону, они уверены, что дальше их переправят. Они отлично знают новое законодательство в Польше, Литве и Латвии, которое не позволяет им рассчитывать на то, что они останутся в этих странах или, по крайней мере, это будет очень сложно. Они идут в Германию – значит, их там ждут, работает коридор. А все меры наподобие колючей проволоки или закрытия границы от прессы в ходе чрезвычайного положения, как сделали в Польше, – это меры, которые просто повышают цену трафика для тех, у кого есть деньги заплатить.
– Сам по себе трафик людей из горячих точек в ЕС – это очень развитый преступный бизнес. Он сопоставим по оборотам с такими видами преступного бизнеса, как наркотики, – добавил Юрий Шевцов.
Политолог привел пример:
– Есть такая большая проблема, как трафик людей из континентальной Европы в Великобританию. Внутри ЕС действуют структуры, которые в течение месяца отправляют очень большое количество людей на лодках из Франции, Бельгии и Голландии в Великобританию. По одному из летних месяцев, по официальной отчетности, британскими структурами, которые пытаются остановить мигрантов, были отловлены около 500–600 человек. Сколько прошло, никто не знает, но это был рекорд по отловленным. То есть на территории ЕС действуют структуры, которые занимаются трафиком даже такого рода – между странами с настолько сильными правоохранительными силами. Что говорить о Польше?
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Шевцов: террор, который применен по отношению к беженцам, обязательно плохо обернется для Польши
Шевцов: эгоизм развитых стран оборачивается потоками беженцев
Политолог – о том, как голод и продажа оружия в Афганистане может дестабилизировать Центральную Азию