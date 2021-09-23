Политолог рассказал, как миграционный кризис в Польше связан с преступным бизнесом по трафику людей в ЕС

В программе обсуждались методы, которые польские пограничники используют для давления на беженцев. В том числе попытки их запугать. Юрий Шевцов по этому поводу сказал следующее:Впрочем, на данный вопрос можно посмотреть с другой стороны. По словам политолога, в избрании тактики устрашения может быть особая логика.заявил гость студии.Он пояснил данный тезис:добавил Юрий Шевцов.Политолог привел пример:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.