Политолог рассказал, как интеграция с Россией поможет Беларуси выйти на новый экономический уровень

– Это эпохальное событие, мы к этому долго шли. Подготовительная работа длилась около трех лет. Были и достаточно сложные переговоры, нужно было учесть интересы двух стран. Нам важно не потерять от подобного сближения, наоборот – приобрести для нашей экономики и людей. Мы приступаем к формированию единых рынков нефти и газа и электроэнергии. То есть во всех политэкономических раскладах – это базис, на котором строятся отношения. От ценных энергоносителей зависит конкурентоспособность нашей продукции, сколько мы получим прибыли. Или не получим в случае высокой стоимости. В этом смысле это серьезный компромисс с одной стороны, с другой – достижение, – подчеркнул аналитик.
Он добавил, что теперь есть возможность долгосрочно планировать наше развитие в промышленности, технологиях и энергетической сфере независимо от капризов рынков и ситуации в Западной Европе.
– Это серьезный задел на дальнейшее развитие, чтобы мы не проседали из-за западного давления и санкций. Мы открываем дополнительные возможности на рынках России, в кооперации с их поставщиками и производителями. Это можно только приветствовать, потому что мы получаем новые возможности для развития экономики, – пояснил он.
Отношения Беларуси с Россией Дзермант сравнил с воздухом:
– Это незаметно, кажется само собой разумеющимся. А когда воздуха не хватает, ты начинаешь задыхаться. Это можно сравнить с нашей экономикой. Энергоресурсы и доступ к российскому рынку – это в каком-то смысле воздух, которым во многом дышит наша экономика. Об этом говорят цифры. Более 50% товарооборота Беларуси связано с Россией. Мы серьезно зарабатываем на российских рынках, хотя и Россия зарабатывает на белорусском рынке. Мы платили серьезные суммы за энергоносители. РФ была всегда в плюсе от торговли с Беларусью, – высказался политолог и добавил, что наша задача – выровнять дисбаланс и найти для себя новые ниши.
Он также напомнил, что транспорт и логистика нашли отражение в союзных программах. Дзермант указал на важность увеличения транспортных потоков по линии Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург.
– Я думаю, что наши граждане ощутят это вполне конкретно. У белорусов появится больше возможностей путешествовать, зарабатывать и открывать для себя Россию. Эти карты работают на людей и простой народ. Это не элитные договоренности, – заключил гость ток-шоу.
Дзермант о производстве микросхем и чипов с Россией: это большой проект, сравнимый с БелАЭС и «Великим камнем»
Дзермант о Военной доктрине СГ: важно, как союзники смотрят на угрозы и как собираются на них реагировать
Дзермант о миграционном кризисе: Беларусь ничего в ущерб себе делать не будет
Дзермант: четырехступенчатый процесс подготовки Конституции позволяет избежать ошибок и случайностей