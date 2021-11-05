Политолог рассказал, как интеграция с Россией поможет Беларуси выйти на новый экономический уровень

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– подчеркнул аналитик.Он добавил, что теперь есть возможность долгосрочно планировать наше развитие в промышленности, технологиях и энергетической сфере независимо от капризов рынков и ситуации в Западной Европе.– пояснил он.Отношения Беларуси с Россией Дзермант сравнил с воздухом:– высказался политолог и добавил, что наша задача – выровнять дисбаланс и найти для себя новые ниши.Он также напомнил, что транспорт и логистика нашли отражение в союзных программах. Дзермант указал на важность увеличения транспортных потоков по линии Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург.– заключил гость ток-шоу.