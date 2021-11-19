Политолог рассказал, как должен выглядеть диалог Беларуси с Западом

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– сказал гость программы.Он добавил:При этом политолог подчеркнул, что Беларусь не против диалога с Европой, однако он должен выстраиваться по определенным правилам: внутренняя ситуация в Беларуси обсуждению с Евросоюзом не подлежит, мы можем обсуждать только отношения нашей страны и ЕС.– подытожил Петр Петровский.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.