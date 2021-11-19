Политолог рассказал, как должен выглядеть диалог Беларуси с Западом

Такую тему политолог Петр Петровский раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Не Беларусь разрушала отношения с Западом – он сам это сделал. Почему? На Западе считают, что они должны вмешиваться в политическую ситуацию в Беларуси и командовать, как нам жить. А наша страна говорит, что внутренние дела Беларуси Запада не касаются. Мы не члены ЕС, никаких обязательств перед ним не брали – не лезьте со своим уставом в наш монастырь, – сказал гость программы.
Он добавил: «В ЕС рассматривают Беларусь как страну, которой можно диктовать свои условия. А если она не хочет [их принимать к сведению и выполнять], значит, против нее надо объявлять гибридную агрессию. Потому что санкции – это гибридная агрессия против суверенитета и независимости Беларуси. Мы должны это понимать».
При этом политолог подчеркнул, что Беларусь не против диалога с Европой, однако он должен выстраиваться по определенным правилам: внутренняя ситуация в Беларуси обсуждению с Евросоюзом не подлежит, мы можем обсуждать только отношения нашей страны и ЕС. «Мы же не вставляем в переговорный процесс вопросы о том, что делается внутри Европейского союза. Условия должны быть такими: вы уважаете наши суверенитет и независимость, мы – ваши. Обсуждать можем межгосударственные и межведомственные вопросы, но не лезть во внутренние дела друг друга», – подытожил Петр Петровский.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.