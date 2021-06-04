О том, какие факты, озвученные Протасевичем во время интервью в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, соответствуют действительности, рассуждал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант.
По мнению аналитика, многие сказанные в эфире вещи реальны:
– Следствие даст свою квалифицированную оценку. Кто бы мог подумать, что Протасевич будет проплетать над нашим государством, и его «приземлят» его же соратники, – уточнил обозреватель.
Он высказался и о портретах Романа, появившихся сейчас в некоторых западных аэропортах и учреждениях:
– Началась такая волна, что его принудили и пытали, мол, человек не мог так быстро признаться и рассказать все на камеру. Это либо специально выдуманные поводы, либо люди чересчур наивны. На Западе могут утверждать, что интервью попало в цель. Но приведу ситуацию с самолетом: не прошло и десяти минут, как уже была готова реакция – стали кричать на весь мир, что Беларусь принудила сесть самолет. С момента выхода интервью прошло больше 12 часов. Единственный комментарий – Протасевича принудили к этому и не давали ему еду. Любой пункт, который Роман озвучил, требует объяснения. Если его бывшие коллеги начнут делать это, получится оправдывание, – высказался гость эфира.
Он также добавил: видно, что интервьюируемый говорил с охотой и даже отвечал на вопросы, которые заданы не были.
По словам Дзерманта, Протасевич наконец-то понял, что за него никто не заступится. У Романа есть все шансы в рамках следствия показать людям, чтобы они не повторяли такой путь.
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Политолог прокомментировал интервью Романа Протасевича, вышедшее на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного»
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