Политолог прокомментировал интервью Романа Протасевича, вышедшее на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного»

По мнению аналитика, многие сказанные в эфире вещи реальны:– уточнил обозреватель.Он высказался и о портретах Романа, появившихся сейчас в некоторых западных аэропортах и учреждениях:– высказался гость эфира.Он также добавил: видно, что интервьюируемый говорил с охотой и даже отвечал на вопросы, которые заданы не были.По словам Дзерманта, Протасевич наконец-то понял, что за него никто не заступится. У Романа есть все шансы в рамках следствия показать людям, чтобы они не повторяли такой путь.