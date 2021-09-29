Политолог – об убийстве сотрудника КГБ: с точки зрения здравого смысла такое поведение не поддается объяснению, но это не освобождает от уголовной ответственности

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– отметил политолог.Он добавил, что следует понимать причинно-следственные связи, чтобы ликвидировать этот изъян в нашем обществе.– уточнил эксперт.По словам Шпаковского, сейчас мы находимся в состоянии борьбы. Через виток мирного тридцатилетнего существования белорусский народ вновь переживает своего рода тест на право зваться людьми и иметь государственность.– подчеркнул он.Эксперт добавил, что уголовно-правовую квалификацию по данному факту дадут соответствующие органы. А наша задача [журналистов и экспертов] – доносить правду, показывать причинно-следственные связи и разъяснять, как вести себя в стрессовой ситуации.– сказал собеседник.