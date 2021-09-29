Политолог – об убийстве сотрудника КГБ: с точки зрения здравого смысла такое поведение не поддается объяснению, но это не освобождает от уголовной ответственности

Об этом заявил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Разговор шел о вчерашней гибели сотрудника КГБ при исполнении служебного долга.
– Иначе, чем помешательством, я не могу объяснить действия человека, который из ружья стреляет в вооруженную оперативную группу. А его жена еще и снимает происходящее на мобильный телефон. Была использована и вторая камера: возможно, они вели стрим или планировали куда-то отправить видео. С точки зрения здравого смысла такое поведение не поддается объяснению. Но это не освобождает их от уголовной ответственности, – отметил политолог.
Он добавил, что следует понимать причинно-следственные связи, чтобы ликвидировать этот изъян в нашем обществе.
– К ситуации до 9 августа 2020 года мы не вернемся. Это и хорошо, и плохо. Много и позитивных, и негативных сил было зарыто до того времени, – уточнил эксперт.
По словам Шпаковского, сейчас мы находимся в состоянии борьбы. Через виток мирного тридцатилетнего существования белорусский народ вновь переживает своего рода тест на право зваться людьми и иметь государственность.
– Если мы преодолели вызов нацизма, когда стоял вопрос о физическом истреблении белорусов, я думаю, и этот вызов наша нация преодолеет, – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что уголовно-правовую квалификацию по данному факту дадут соответствующие органы. А наша задача [журналистов и экспертов] – доносить правду, показывать причинно-следственные связи и разъяснять, как вести себя в стрессовой ситуации.
– Ведь ситуация нетипичная: сейчас из погибшего Зельцера, возможно, будут делать героя, – сказал собеседник.