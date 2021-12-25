Политолог: признания польского солдата окончательно дискредитировали политику польских властей

Такое мнение выразил американский политолог Стив Самарин, комментируя признательные показания польского военнослужащего Эмиля Чечко, попросившего убежище в Беларуси, о преступлениях польских пограничников против беженцев в эфире телеканала «Беларусь 1».
- Возможно, Эмиль Чечко попробовал где-то у себя в части выразить точку зрения отличную от той, которую привыкли слышать все западные «слушатели» и граждане западных государств. От этого сразу же оказался в опале и, опасаясь за свою жизнь и свободу, вынужден был просить убежище в Беларуси. Разумеется, то, что он видел своими глазами – это ужасное обращение с гражданским населением, которое пришло просить помощи и которым, между прочим, эта помощь была обещана. И Ливию, и Ирак, и Иран разгромила далеко не Беларусь. Их разрушили государства, которые обещали курдам с три короба, а в итоге применили против них водометы, слезоточивый газ, - отметил Стив Самарин.
То, что польский солдат попросил убежища у иностранного государства говорит о многом, уверен политолог.
- Вероятно, чаша терпения переполнена. Уже даже военнослужащие вынуждены бежать из этой так называемой демократической страны. По-моему, дискредитировать дальше польскую власть уже невозможно. Вместо того, чтобы вести независимую европейскую политику, Польша ведет совершенно агрессивную политику в отношении своих же соседей, - подчеркнул эксперт.