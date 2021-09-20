Политолог: поведение поляков и литовцев наносит имиджевый удар Европейскому союзу

Такое мнение озвучил политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков в эфире программы "Панорама" на "Беларусь 1".
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– У Польши нет рабочих решений, как с этим миграционным потоком совладать. И поляки рубят сплеча, они ввели чрезвычайный режим на границе с таким весьма жестким содержанием. И собственно, результат – если ничего не предпринять, тел будет больше. Поведение поляков и литовцев – это гигантский имиджевый удар, который они наносят по Европейскому союзу в целом. И тут, безусловно, брюссельские чиновники скажут "фи", но скажут это тет-а-тет. Скажут это кулуарно, публично мы не услышим никаких заявлений. Со стороны Брюсселя это будет означать признать правоту и согласиться с оценками ситуации, которые мы слышим из Минска. Они на это не пойдут, – высказался он.