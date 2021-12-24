Политолог: поведение польских элит для них самих заканчивается плачевно

Ведущий программы Вадим Шепет отметил: «, – отметил политолог.Алексей Дзермант также отметил, что в Европе все прекрасно понимают, что Польша ведет себя недостойно:Беларусь для ЕС конкурент и, возможно, даже враг, уверен эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.