Политолог: поведение польских элит для них самих заканчивается плачевно

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Алексей Дзермант.
Ведущий программы Вадим Шепет отметил: «ЕС стоит перед лицом серьезного кризиса. Правительство Венгрии и Польши объединились в сопротивлении попыткам комиссии Евросоюза навязать им свои правила и отменить внутреннее законодательство. Получается, Польша вновь играет на два фронта?»
– Польша играет на два фронта и это архетипическая ситуация для Восточной Европы. Поляки считают себя чуть ли не образцовыми европейцами. Они сломя голову бросились в объятия Евросоюза и НАТО, но, когда ЕС стал требовать выполнения их норм, оказалось, что у поляков свое представление о европейскости. Более того, позиция поляков почему-то начинает совпадать не с позицией Брюсселя, Парижа и Берлина, а с позицией Лондона и Вашингтона, у которых свои интересы внутри Европы. Не будем также забывать, что помимо всего прочего Польша активно проводит антибелорусскую и антироссийскую политику. Получается борьба на два фронта, где Польша – осажденная крепость, которая видит угрозу с Запада и Востока и пытается еще построить свой геополитический блок. На самом деле это шизофрения. Никогда такие попытки не увенчивались успехом, они только заканчивались уничтожением польской государственности. Совершенно непонятен польский цинизм и хитрость: они вступили в ЕС, получили экономические бонусы, а когда их начали принуждать принять нормы, они выкручиваются. Поведение польских элит для них самих заканчивается плачевно, – отметил политолог.
Алексей Дзермант также отметил, что в Европе все прекрасно понимают, что Польша ведет себя недостойно:
– ЕС не может признать поражение. Признать нашу страну для них – расписаться в собственной несостоятельности, крахе своей идеологии, в дегуманизации Европы. Даже в этой ситуации с беженцами, они не могут сказать, что Беларусь была права и помогает людям – в отличие от них. Опять же, Евросоюз прекрасно понимает, что Польша перешла все черты, и через юридические механизмы пытается на нее давить. Но делает это кулуарно.
Беларусь для ЕС конкурент и, возможно, даже враг, уверен эксперт.
– Соответственно, они считают, с нами нужно вести себя агрессивно и нахально. Они используют грязные методы в отношении Беларуси потому, что не могут напасть в открытую. Они ни перед чем не остановятся, только сила. Но наша страна извлекла уроки. Мы понимаем их методику, они постоянно обманывают. Единственная гарантия нашей безопасности – это собственное внутреннее единство, прочный союз и осознание в своих целей в этом мире.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.