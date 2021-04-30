Политолог: попытки захватить Беларусь, устроить беспорядки и конфликты – это атака на Россию

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Эксперт обратил внимание, что подготовкой государственного переворота в Беларуси не могла заниматься только одна группа эмигрантов в Америке. Политолог уверен, что за противоправными действиями стоят отдельные страны.рассказал Алексей Дзермант.По мнению политолога, в настоящий момент необходимо узнать, кто занимался финансированием деструктивных сил, направлял Зенковича и курировал противоправную деятельность.заключил Алексей Дзермант.