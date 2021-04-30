Такое мнение в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил философ, публицист и политолог Алексей Дзермант.
Эксперт обратил внимание, что подготовкой государственного переворота в Беларуси не могла заниматься только одна группа эмигрантов в Америке. Политолог уверен, что за противоправными действиями стоят отдельные страны.
– Я обратил внимание на сложность подготовки и на суммы, которые фигурировали. Понятно, что 10 миллионов долларов не могли находиться в распоряжении лиц, которые случайно собрались и что-то задумали на кухне. Должна была быть серьезная поддержка, причем оказать ее могло всего несколько государств, – рассказал Алексей Дзермант.
По мнению политолога, в настоящий момент необходимо узнать, кто занимался финансированием деструктивных сил, направлял Зенковича и курировал противоправную деятельность.
– Мы, условно говоря, являемся ключевым пунктом контроля над Восточной Европой и западными границами РФ, а также остаемся единственным военно-политическим и экономическим союзником России, который важен для нее в этом направлении. Западу Беларусь важна, поскольку исторически через нашу страну шли основные атаки на территорию РФ. Поэтому контроль над Беларусью, попытки захватить ее, устроить некие беспорядки и конфликты – это атака на Россию, – заключил Алексей Дзермант.
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Политолог: попытки захватить Беларусь, устроить беспорядки и конфликты – это атака на Россию
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