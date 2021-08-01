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  2. Политолог: помощь ЕС Литве похожа на анекдот

Политолог: помощь ЕС Литве похожа на анекдот

Поток нелегальных мигрантов в Литву - проблема, которую Европа сама себе создала, начав санкционную политику против Беларуси. Уверенность в этом сегодня в эфире телеканала Беларусь 1 высказал украинский и российский политолог, историк, журналист Владимир Корнилов.

Комментируя меры Евросоюза по помощи Литве в решении ею миграционного кризиса, Владимир Корнилов отметил их явную анекдотичность:

- Я не знаю, есть ли еще такие примеры, как гуманитарная помощь в виде колючей проволоки! Не знаю, можно еще концлагерь построить в виде гуманитарной помощи или что-то в таком духе. Давайте газовые печи предоставим как гуманитарную помощь для литовского народа!

Конечно, это смешно, если бы не было так грустно. Если бы мы не понимали, что за всем этим стоит, отметил политолог:

- А стоит проблема, которая Европа сама себе создала, начав санкции против Беларуси. Мы же помним, как Президент Лукашенко честно предупредил: у вас будут проблемы, мы снимаем с себя ответственность, сами ловите мигрантов и содержите. Я помню, как смеялись западные СМИ: тоже мне, нашел чем угрожать! А теперь воют. Теперь колючая проволока от Украины. А знаете, чем Швеция Литве помогла? 80 кроватей прислала! Это, конечно, не так смешно, как колючая проволока. На самом деле - это действительно серьезная проблема, которую Европа сама себе и создала.


osipov@sb.by

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