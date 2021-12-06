Политолог: поляки решили пойти на конфликт даже с Ватиканом ради отстаивания неких своих принципов и концептов

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Предстоятель Римской католической церкви посетил лагерь беженцев на острове Лесбос 5 декабря. Он призвал бороться с первопричинами миграции, а не с бедными людьми, которые используются в политических целях. Папа Римский также подверг критике безразличие Европейского союза к судьбам беженцев. Он отметил, что в Европе есть те, кто продолжает относиться к проблеме как к вопросу, который их не касается.По словам Александра Шпаковского, эти слова руководством Польши услышаны не будут.– заявил политолог.Эксперт отметил, что польское правительство далеко от идей справедливости, которые в своем выступлении декларировал Папа Римский.обратил внимание Александр Шпаковский.сказал политолог, добавив, что слова должны быть доказаны на практике.– резюмировал Александр Шпаковский.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.