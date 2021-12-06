Политолог: поляки решили пойти на конфликт даже с Ватиканом ради отстаивания неких своих принципов и концептов

Это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политолог Александр Шпаковский, комментируя заявление Папы Римского Франциска, сделанное во время визита в лагерь беженцев на острове Лесбос.
Предстоятель Римской католической церкви посетил лагерь беженцев на острове Лесбос 5 декабря. Он призвал бороться с первопричинами миграции, а не с бедными людьми, которые используются в политических целях. Папа Римский также подверг критике безразличие Европейского союза к судьбам беженцев. Он отметил, что в Европе есть те, кто продолжает относиться к проблеме как к вопросу, который их не касается.
По словам Александра Шпаковского, эти слова руководством Польши услышаны не будут.
– Польша претендует на лидерство в таком правоконсервативном европейском дискурсе. <...> Там [в Польше] Римско-католическая церковь играет действительно серьезную роль, но они [поляки] решили пойти на конфликт даже с Ватиканом по данному вопросу ради отстаивания неких своих принципов и концептов. Поэтому [слова Папы Римского] не услышат, – заявил политолог.
Эксперт отметил, что польское правительство далеко от идей справедливости, которые в своем выступлении декларировал Папа Римский.
– Он сказал правильно: борются со следствием, а не с причиной. Кошмарят, мучают, поливают гербицидами невинных людей, которые покинули свои дома по ряду причин, в первую очередь внешних, а не внутренних. Там разгорелись конфликты и война, нет работы, там, в конце концов, есть угроза физической смерти, – обратил внимание Александр Шпаковский.
– По всему миру наши западные партнеры через сети своих многочисленных фондов, свергая неугодное им правительство и ставя на это место марионеточных политиков, которые обслуживают их интересы, <...> ретушируют [эти действия] разного рода ценностно-идеологическими красками. Рассказывают о толерантности, мультикультурализме, демократии. И люди где-нибудь в Конго верят, что есть прекрасное далеко, где все во имя человека и для человека, – сказал политолог, добавив, что слова должны быть доказаны на практике.
–Сейчас по ситуации с беженцами видно, кто чего стоит. Чего стоят обещания, так называемые "ценности", и какова реальная начинка того, что скрывается в этой якобы демократической обертке, – резюмировал Александр Шпаковский.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.