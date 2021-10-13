– Евросоюз не готов принимать на себя основной удар по беженцам и хочет, чтобы Польша и Прибалтика были в этом вопросе буферной зоной. Польше это не выгодно, она хочет быть «чистой» и не считает нужным с этим разбираться. Мы знаем, что в кулуарах поляки ведут переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на границе. Но нужно чтобы официальная Варшава показала характер, выгнала отдельных политических оппонентов Беларуси и инициировала снятие санкций с нашей страны, – сказал Вадим Боровик.
Эксперт также отметил, что Польше не выгодны конфронтация и санкции в отношении нас:
- Беларусь – среднеевропейское государство и серьезный торгово-экономический партнер в том числе Европейского союза. Более того, роль нашей страны – как государства, которое обеспечивает региональную безопасность и стабильность, очень велика. Если нарушить эту стабильность – будет крах, мирная жизнь в Европе закончится. Беларусь нужно уважать и выстраивать с ней добрососедские отношения, - резюмировал политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Боровик: Беларусь заинтересована в стабильной, здравомыслящей Украине, у которой с нами доверительные политические и торгово-экономические отношения
Боровик: у Беларуси тысячелетняя история взаимного сотрудничества и решения вопросов в интересах всех сторон
Политолог: Польше не выгодны санкции в отношении Беларуси