Политолог: Польша ведет себя крайне агрессивно, хотя у нее ресурсов для этого не хватает и оснований немного

На это в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ обратил внимание российский политолог Сергей Михеев:
– Польша ведет себя крайне агрессивно, хотя у нее ресурсов для этого не хватает и оснований немного. Но ее позиционирование на внешней арене и внутри самой страны чрезмерно агрессивное, очень националистическое и местами идет бок о бок с откровенными радикалами, иногда даже такого неонацистского толка. И это все больше и больше напоминает ту Польшу, которая была перед Второй мировой войной, когда ее власти, чего в этой республике не любят вспоминать, фактически притворствовали Гитлеру и нацисткой Германии в том, что делали. Они очень близко состыковались с ее идеологией. Целый ряд польских политиков и военачальников перед Второй мировой войной лелеял планы вместе с Гитлером освоить восточные территории.
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