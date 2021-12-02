Политолог: Польша не обращается к Беларуси, чтобы вместе решить проблему с беженцами на границе

Таким мнением поделился польский политолог и общественный деятель Александр Яцек в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Я с удивлением смотрю, как польское правительство ищет помощи, чтобы решить проблему [кризиса с беженцами] на белорусско-польской границе. Ищут [поддержку] в Македонии, в Париже, в США. Но они не обращаются напрямую к властям Беларуси и не пытаются совместно решить эту проблему. Кризис беженцев возник не из-за Беларуси, а из-за вторжения США, в том числе с помощью Польши, на Ближний Восток. Это польские войска разрушили тот миропорядок, который там существовал. И в конечном итоге мы получили то, что имеем сегодня на границе, – сказал Александр Яцек.