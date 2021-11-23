Политолог: Польша и ЕС в ситуации с беженцами показали свое политическое двуличие

Таким мнением поделился руководитель информационного агентства Baltnews, политолог Андрей Стариков в эфире программы «Понятная политика» на «Беларусь 1».
– Поляки и Европейский союз, который стоит за Польшей, показали свою политическую импотенцию в этом вопросе [в ситуации с беженцами]. Показали двуличие и то, что вся риторика о правах человека, о гуманном подходе – все это для каких-то людей за пределами Евросоюза. Когда надо, ЕС умеет действовать жестко, антигуманно и античеловечно. Мы наблюдаем уже не первый такой эпизод, это системно. Они разгоняют митинги, прессуют журналистов. Политические элиты не замечают того, что происходит у них дома, но при этом параллельно поучают Россию и Беларусь, – отметил Андрей Стариков.