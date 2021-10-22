Политолог: ответственность будет определяться исходя из роли каждого отдельного взятого лица в экстремистском формировании

Было отмечено, что некоторые зарубежные, в том числе и российские эксперты негативно отреагировали на то, что в Беларуси теперь предусмотрена уголовная ответственность за подписку на деструктивные каналы.– сказал Шпаковский и сделал отсылку к случаю с гражданкой России Софьей Сапегой.– высказался специалист.По мнению Шпаковского, допустимо ввести ответственность и за комментарии, в которых содержится прямой призыв к экстремизму. Политолог также сделал отсылку к словам председателя СК о том, что значительная часть комментариев экстремистской направленности публикуется пользователями, находящимися за пределами нашей страны.