Политолог: ответственность будет определяться исходя из роли каждого отдельного взятого лица в экстремистском формировании

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" во время обсуждения вопроса, будут ли привлекаться к ответственности иностранцы, прибывшие в Беларусь и подписанные на экстремистские ресурсы.
Было отмечено, что некоторые зарубежные, в том числе и российские эксперты негативно отреагировали на то, что в Беларуси теперь предусмотрена уголовная ответственность за подписку на деструктивные каналы.
– Уголовная ответственность грозит организаторам, финансистам, исполнителям. Если иностранец будет подписчиком канала, с ним просто проведут профилактическую беседу, а если администрировать – конечно, будет наказан и лишен свободы, – сказал Шпаковский и сделал отсылку к случаю с гражданкой России Софьей Сапегой.
– Некоторым политическим менеджерам в России кажется, что, подчеркнув невежественность и грубость Беларуси, они возвышают уровень демократической культуры в России. Простой народ в России нас поддерживает. Когда я участвовал в различных российских передачах и меня потом узнавали на улицах, люди выражали поддержку курсу нашего государства, – высказался специалист.
По мнению Шпаковского, допустимо ввести ответственность и за комментарии, в которых содержится прямой призыв к экстремизму. Политолог также сделал отсылку к словам председателя СК о том, что значительная часть комментариев экстремистской направленности публикуется пользователями, находящимися за пределами нашей страны.