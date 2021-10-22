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  2. Политолог: ответственность будет определяться исходя из роли каждого отдельного взятого лица в экстремистском формировании

Политолог: ответственность будет определяться исходя из роли каждого отдельного взятого лица в экстремистском формировании

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"  во время обсуждения вопроса, будут ли привлекаться к ответственности иностранцы, прибывшие в Беларусь и подписанные на экстремистские ресурсы. 


Было отмечено, что некоторые зарубежные, в том числе и российские эксперты негативно отреагировали на то, что в Беларуси теперь предусмотрена уголовная ответственность за подписку на деструктивные каналы.  

– Уголовная ответственность грозит организаторам, финансистам, исполнителям. Если иностранец будет подписчиком канала, с ним просто проведут профилактическую беседу, а если администрировать – конечно, будет наказан и лишен свободы, – сказал Шпаковский и сделал отсылку к случаю с гражданкой России Софьей Сапегой.  

– Некоторым политическим менеджерам в России кажется, что, подчеркнув невежественность и грубость Беларуси, они возвышают уровень демократической культуры в России. Простой народ в России нас поддерживает. Когда я участвовал в различных российских передачах и меня потом узнавали на улицах, люди выражали поддержку курсу нашего государства, – высказался специалист. 

По мнению Шпаковского, допустимо ввести ответственность и за комментарии, в которых содержится прямой призыв к экстремизму. Политолог также сделал отсылку к словам председателя СК о том, что значительная часть комментариев экстремистской направленности публикуется пользователями, находящимися за пределами нашей страны. 
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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