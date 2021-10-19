Политолог: от Беларуси и ее курса зависит, возникнет на месте бывшей Речи Посполитой антироссийский мощный блок стран или нет

Такую мысль в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов.
– Мы имеем слишком большое значение в Восточной Европе. От Беларуси и ее курса зависит, возникнет на месте бывшей Речи Посполитой антироссийский мощный блок стран, который начнет всяческое противостояние с РФ, или нет. Поэтому применительно к нам они все время бьют в одну и ту же точку. Даже проигрывая, им надо, чтобы здесь произошел всплеск национализма и весь шаблон реализовался. Отказаться от этого не могут, потому что в конечном счете это курс на ослабление российской государственности, – обратил внимание политолог.
По словам эксперта, белорусский национализм не может усилиться на территории нашей страны.
– Думаю, причиной этого являются особенности Второй мировой войны на нашей территории. Наш местный национализм сотрудничал с немцами. Если бы они тогда могли создать хотя бы символический партизанский отряд, который воевал бы и с теми, и с другими, то у них был бы хоть какой-то шанс на пропагандистскую позицию в нашем обществе. А у них не было даже такого символического акта. Если начнем наш национализм демаргинализировать и хотя бы немного давать ему развернуться в обществе, то сразу будут провоцироваться конфликты. Их герои – это полицаи. В конечном счете эти силы воевали на стороне немцев за расовые переустройства Европы и всего человечества, поэтому являются нацистскими. Поэтому любая форма их оправдания – большой шаг к реабилитации нацизма как идеологии, – отметил Юрий Шевцов.
Политолог добавил, что в связи с этим демаргинализировать белорусский национализм невозможно.
– Поэтому для нас это либо гражданская война и коллапс, к чему шли в прошлом году, либо мы их опять, как в 1944 году, победим, – заключил Юрий Шевцов.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.