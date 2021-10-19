Политолог: от Беларуси и ее курса зависит, возникнет на месте бывшей Речи Посполитой антироссийский мощный блок стран или нет

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обратил внимание политолог.По словам эксперта, белорусский национализм не может усилиться на территории нашей страны.– отметил Юрий Шевцов.Политолог добавил, что в связи с этим демаргинализировать белорусский национализм невозможно.– заключил Юрий Шевцов.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.