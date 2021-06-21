Политолог объяснил, почему медицину пытаются втянуть в большую политику

По словам эксперта, многое зависит от того, как построено общество.пояснил спикер.Он также обратил внимание, что в случае Беларуси медики – это в первую очередь бюджетники, как и учителя.поделился мнением Андрей Лазуткин.Данная тема в эфире сегодняшней программы была приурочена ко Дню медицинского работника, который в Беларуси отметили 20 июня. Напомним, что белорусский лидер в воскресенье посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу. Он поздравил медработников страны с профессиональным праздником и пожелал им «оставаться стержнем нашего общества».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Фото: Алёна Родовская