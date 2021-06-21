Политолог объяснил, почему медицину пытаются втянуть в большую политику

По словам эксперта, многое зависит от того, как построено общество.
– По сути, если общество не поделено на этнические группы, политические партии, выраженные [идеологические] течения, то, когда организуется "цветная революция", [для давления] выбираются некие опорные группы, которые имеют у населения максимальный отклик, – пояснил спикер.
Он также обратил внимание, что в случае Беларуси медики – это в первую очередь бюджетники, как и учителя. «Они считались опорным электоратом нашего Президента. Организаторы [беспорядков в 2020-м] решили, что необходимо эту опору [из-под Главы государства Александра Лукашенко] выбить», – поделился мнением Андрей Лазуткин.
Данная тема в эфире сегодняшней программы была приурочена ко Дню медицинского работника, который в Беларуси отметили 20 июня. Напомним, что белорусский лидер в воскресенье посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу. Он поздравил медработников страны с профессиональным праздником и пожелал им «оставаться стержнем нашего общества».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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