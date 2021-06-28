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  2. Политолог объяснил, ощутят ли белорусы влияние санкций

Политолог объяснил, ощутят ли белорусы влияние санкций

Своим мнением по этому поводу политолог Александр Шпаковский поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Безусловно, приоритетная задача правительства – минимизировать ущерб такого экономического давления для обычных граждан. Прямой ущерб вряд ли наши граждане ощутят на себе. Жизнь белорусов не ухудшится в сравнении с теперешним состоянием. Но многие улучшения, которые запланированы и отражены в программе социально-экономического развития, принятые на ВНС, вряд ли смогут быть реализованы в краткосрочной перспективе. К примеру, повышение зарплаты бюджетникам и работникам сферы образования придется отложить, – отметил аналитик.

Шпаковский напомнил, что по итогам первого полугодия 2021 года экономика нашей страны выросла почти на 3,5%.

– Хочется верить, что умелыми действиями Правительства удастся минимизировать ущерб [от санкций] и мы выйдем [из сложившейся ситуации] без потерь, – добавил эксперт.

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Фото: Михалевич Диана
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