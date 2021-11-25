Политолог объяснил, какие технологии применялись при попытке госпереворота в Беларуси в 2020-м

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– спросил ведущий программы Марат Марков.– указал Андрей Манойло. –Политолог отметил, что «общая схема организации госпереворота в Беларуси очень напоминала классическую схему цветных революций». В качестве примера таковых он привел «бульдозерную революцию» в Югославии и «евромайдан» в Украине.добавил эксперт и пояснил: –Однако это еще не все элементы отработанных за рубежом протестных технологий, которые применялись в Беларуси. Андрей Манойло продолжил список:– сказал политолог.объяснил спикер.