Политолог объяснил, что о противниках Беларуси говорят развязываемые ими провокации

Скриншот из видео
– В ближайшее время, я надеюсь, нет. То, что мы сейчас наблюдаем в современном мире, – это результат полной разбалансировки систем безопасности. То есть те, кто позволяет себе проводить такие грубые и очень рискованные провокации в отношении Беларуси и России, очень часто не отдают себе отчета, к каким последствиям любая из таких провокаций может привести. Если что-то вдруг пойдет не так, на эту провокацию ответят таким же симметричным силовым путем, – отметил Андрей Манойло.
Он добавил:
– Важно понимать: если противник считает, что у него достаточно сил, дабы нанести удар, он не будет провоцировать, прощупывать почву. Он сразу этот удар нанесет в полной уверенности, что сможет врага победить, навязать ему свои условия и остаться безнаказанным. Если идут провокации даже в исключительно грубом виде – это в первую очередь говорит о том, что наш противник не готов, он боится прямого столкновения.