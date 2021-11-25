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  2. Политолог объяснил, что о противниках Беларуси говорят развязываемые ими провокации

Политолог объяснил, что о противниках Беларуси говорят развязываемые ими провокации

Такую тему российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло раскрыл в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Скриншот из видео

– Наш Президент четко обозначил, что от Беларуси развязывания войны не будет, несмотря на всю ситуацию, которая творится с беженцами [на белорусско-польской границе]. Но впервые после 1945-го этот вопрос в голове у каждого, кто следит за текущей повесткой: война будет? – спросил ведущий программы Марат Марков.

– В ближайшее время, я надеюсь, нет. То, что мы сейчас наблюдаем в современном мире, – это результат полной разбалансировки систем безопасности. То есть те, кто позволяет себе проводить такие грубые и очень рискованные провокации в отношении Беларуси и России, очень часто не отдают себе отчета, к каким последствиям любая из таких провокаций может привести. Если что-то вдруг пойдет не так, на эту провокацию ответят таким же симметричным силовым путем, – отметил Андрей Манойло.

Он добавил:

– Важно понимать: если противник считает, что у него достаточно сил, дабы нанести удар, он не будет провоцировать, прощупывать почву. Он сразу этот удар нанесет в полной уверенности, что сможет врага победить, навязать ему свои условия и остаться безнаказанным. Если идут провокации даже в исключительно грубом виде – это в первую очередь говорит о том, что наш противник не готов, он боится прямого столкновения. 
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