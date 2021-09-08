Политолог об интеграции Беларуси и России: более тесных союзников на постсоветском пространстве не существует

Об этом заявил политический аналитик Юрий Шевцов в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
– Более тесных союзников, чем Беларусь и Россия, на постсоветском пространстве не существует. Даже когда Советский Союз распадался, между двумя государствами была тесная связь. С приходом к власти Александра Лукашенко она просто усилилась, – отметил он.
По мнению эксперта, у стран во многом взаимодополняемые экономики.
– Наша страна обладает сохранившимся с советских времен индустриальным комплексом. Это позволяет белорусским производителям находить свое место на огромном рынке Российской Федерации, который насыщается в значительной мере средствами, полученными от экспорта сырья. Поэтому взаимная дополняемость является одной из основ для выстраивания взаимоотношений между двумя народами, – поделился мнением политолог.
Он также указал на значение идеологии, которая сохранилась в Беларуси.
– У нас не произошло десоветизации и декоммунизации, не было всплеска национализма. И поэтому нет печальной истории взаимоотношений. Это играет огромную роль в выстраивании коммуникаций между белорусским и российским обществом, – пояснил он.
Шевцов также прокомментировал утверждение некоторых оппозиционеров о том, что Россия может поглотить Беларусь.
– Это искусственная и конфликтная постановка вопроса, который ставится для создания антироссийских настроений, – сказал гость студии.
При этом аналитик отметил, что каждая государственность вырастает на базе какого-либо основания. По его словам, в Беларуси им является индустриальный, экономический и культурный комплекс, который сформировался на нашей территории исторически.
Политолог обозначил и ряд проблем, которые сегодня наблюдаются между двумя государствами:
– Основная из них – это разница в величине. Беларусь – это почти десятимиллионное государство, а население РФ – порядка 150 миллионов человек. Россияне мыслят грандиозными категориями, у них есть ядерное оружие, огромная территория и природные богатства. Нам нужно находить общий язык, учитывая разницу в потенциалах, – считает он.
Фото из архива БЕЛТА