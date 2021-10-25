Политолог – об идее МВД лишать гражданства вредящих стране из-за границы белорусов

Эту тему политолог Александр Шпаковский раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– ГУБОПиК МВД предложил весьма дельную инициативу: тех лиц, которые уличены в антигосударственной деятельности, лишать белорусского гражданства. Могу сказать, что мне эта инициатива представляется достаточно интересной, потому что де-факто и де-юре эти люди уже давно находятся в правовом, политическом и экономическом поле иностранных государств, там создают добавочную стоимость, платят налоги, – отметил Александр Шпаковский.
Что касается политического влияния из-за рубежа, политолог привел пример Молдовы:
– Пример той же Молдовы показывает, что в определенных ситуациях диаспора может использоваться как фактор влияния на внутриполитическую ситуацию в материнской стране. Диаспора Молдовы всегда накидывает 10–15% голосов на выборах прозападным партиям и политикам, таким образом определяя жизнь в государстве, к которому многие из членов диаспоры давно не имеют отношения.
Подобная политика, по словам эксперта, используется и в отношении нашей страны.
– На днях собрались на акцию какие-то белорусы Манчестера и требовали, чтобы «Икея» перестала закупать белорусскую древесину. То есть белорусы, живущие в Великобритании, которые, может быть, в нашей стране в последний раз были в 1990-х, хотят сделать хуже жизнь белорусам, трудящимся на Родине в системе лесного хозяйства. Как мы можем это объяснить? Зачем нам такие граждане? Наверное, незачем, – подытожил Александр Шпаковский.
Подробности о предложении ГУБОПиК можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.