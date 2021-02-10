Политолог о выдаче Путило и Протасевича: если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу

По мнению эксперта, польское правительство поддерживало упомянутых лиц в их противозаконной деятельности.– резюмировал гость.Он добавил, что государства и правоохранительные органы должны сотрудничать. И если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу. Все это может иметь последствия для отношений между странами, может пострадать и Польша, и Латвия., – заключил Алексей Дзермант.