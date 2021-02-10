Генпрокуратура Беларуси потребовала от Польши выдачи двух граждан нашей страны – Степана Путило и Романа Протасевича, создателя и редактора экстремистского Telegram-канала. Своим мнением на этот счет поделился научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
По мнению эксперта, польское правительство поддерживало упомянутых лиц в их противозаконной деятельности.
– Между Беларусью и Польшей существует договоренность о правовой помощи. Сложившаяся ситуация может повлечь определенные последствия для польской стороны. В случае отказа может возникнуть интересная коллизия. Если гражданин соседнего государства будет скрываться от польского правосудия у нас, мы имеем все основания отказать в сотрудничестве, – резюмировал гость.
Он добавил, что государства и правоохранительные органы должны сотрудничать. И если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу. Все это может иметь последствия для отношений между странами, может пострадать и Польша, и Латвия.
– Должно быть честное и взаимное сотрудничество. Если вы его нарушаете, получите последствия для себя, – заключил Алексей Дзермант.
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Политолог о выдаче Путило и Протасевича: если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ