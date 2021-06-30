Политолог о встрече Лукашенко и Патрушева: идет обмен данными, вырабатываются ходы для противодействия атакам, которые мы наблюдаем в последнее время

Эксперт отметил, что вопросы, которые они обсудили, пока не подлежат огласке. По его мнению, речь шла о военно-техническом сотрудничестве и работе оборонного сектора.– поделился мнением он.Дзермант добавил: судя по словам нашего Президента, Беларусь поставила вопрос о конкретизации определенных форм сотрудничества, поставках вооружения, чтобы на современном уровне отражать возникающие угрозы.– заключил Дзермант.Фото из архива