29 июня Александр Лукашенко встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант.
Эксперт отметил, что вопросы, которые они обсудили, пока не подлежат огласке. По его мнению, речь шла о военно-техническом сотрудничестве и работе оборонного сектора.
– Я уверен, что сейчас идет планомерная работа по увеличению работоспособности белорусской армии совместно с Россией. На фоне того, что происходит вокруг наших стран, идет обмен данными, вырабатываются определенные действия и ходы, чтобы противодействовать тем атакам, которые мы наблюдаем в последнее время, – поделился мнением он.
Дзермант добавил: судя по словам нашего Президента, Беларусь поставила вопрос о конкретизации определенных форм сотрудничества, поставках вооружения, чтобы на современном уровне отражать возникающие угрозы.
– Встреча важная. Потому что глава Совбеза России, это, по сути, второй человек в государстве после Президента, не умаляя роли премьер-министра и парламента. В Российской Федерации силовой блок – это не просто влиятельная структура, а остов государства. Поэтому встреча с Патрушевым и согласование разных вопросов – это серьезный уровень с важными решениями, принятыми по итогам общения, – заключил Дзермант.
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Политолог о встрече Лукашенко и Патрушева: идет обмен данными, вырабатываются ходы для противодействия атакам, которые мы наблюдаем в последнее время
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