Политолог – о том, какие проблемы должен решить саммит СНГ на высшем уровне

Тему саммита глав государств стран –участниц СНГ, который пройдет 15 октября, в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» раскрыл политолог Вадим Гигин.
Параллельно с сегодняшним эфиром «Будней» в Минске проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ. А 15 октября состоится саммит глав государств СНГ в онлайн-формате.
– На постсоветском пространстве есть некое чувство тревожности, желание защититься от внешних проблем, – сказал Вадим Гигин. – Выход мира из пандемии COVID-19 приведет к нарастанию экономической гонки. Для совершения экономического рывка важно сделать первый шаг в этом направлении наиболее быстро, когда мировое хозяйство выйдет из ковидной полуспячки. Это важный момент. Но для того чтобы получить хорошие стартовые возможности, нужно обеспечить безопасность.
Политолог добавил: «В нашем регионе (имеется в виду СНГ, а не Беларусь. – Прим. ред.) угрозы безопасности очень велики. Они идут не только с юга, из Афганистана. Мы видим, какая высокая террористическая угроза идет с Запада, с Украины. К сожалению, на примере Беларуси мы столкнулись с этими террористическими вызовами».
По мнению эксперта, противодействие угрозам извне – это не единственное, что стоит обсуждать на саммите СНГ, ведь есть противоречия и внутри Содружества. «Участники саммита должны обсудить выход из той ситуации, которая сложилась в условиях войны между Арменией и Азербайджаном. Также следует разрешить проблемы, которые нарастают в Центрально-Азиатском регионе. Это не только [террористическая] угроза Афганистана, но и противоречия между местными государствами – вспомним, как между Кыргызстаном и Таджикистаном дело дошло до вооруженного противостояния…» – привел пример Вадим Гигин.
Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с участием глав государств ЕАЭС, президентов государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.