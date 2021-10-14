Политолог – о том, какие проблемы должен решить саммит СНГ на высшем уровне

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Параллельно с сегодняшним эфиром «Будней» в Минске проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ. А 15 октября состоится саммит глав государств СНГ в онлайн-формате.– сказал Вадим Гигин. –Политолог добавил:По мнению эксперта, противодействие угрозам извне – это не единственное, что стоит обсуждать на саммите СНГ, ведь есть противоречия и внутри Содружества.привел пример Вадим Гигин.Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с участием глав государств ЕАЭС, президентов государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.