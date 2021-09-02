Политолог о союзных программах с Россией: практически по всем дорожным картам достигнут консенсус, это эффективный ответ на санкции

– Практически по всем дорожным картам достигнут консенсус. Эксперты и руководители правительств двух стран договорились касаемо дорожных карт, которые должны серьезно продвинуть нашу интеграцию в сфере экономики, – пояснил гость студии.
Политолог также поделился мнением о том, какой эффект дадут новые дорожные карты:
– Первое: мы договариваемся об общих принципах в основных направлениях экономической политики, в том числе таможенном и налоговом. Следующий момент: мы договариваемся о единых правилах ценообразования в нефтегазовой сфере. Этот принципиальный вопрос оставался неразрешенным. Третий пункт: уровень этой кооперации должен дать главный результат – подъем нашей экономики. Так будет дан импульс белорусской экономике и в значительной степени российской. Следующее: мы выходим на единые правила конкуренции наших субъектов хозяйствования. Это эффективный ответ Западу на санкции, которые вводятся как против Беларуси, так и против Российской Федерации. Безусловно, это не означает, что, если бы не было санкций, мы бы не продвинулись по дорожным картам. Это важный катализатор процесса и наш эффективный ответ, – высказался Гигин.
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