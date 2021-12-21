Политолог о сокращении дипломатов в европейских странах: не лучше ли направить опыт на страны, где нас ждут?

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Александр Шпаковский, комментируя заявление Главы МИД Владимира Макея о том, что Беларусь сокращает дипломатическое присутствие в европейских странах.
– Мне это решение представляется абсолютно обоснованным. Зачем нам содержать солидные штаты посольств в государствах, которые инициативно прерывают с нами политические контакты? Для чего там советник по политике? Не лучше ли направить знания и опыт, в том числе в области иностранных языков, на те страны, где, как отметил Президент, нас любят и ждут? – отметил политолог.
Александр Шпаковский обратил внимание на то, что Белорусский институт стратегических исследований уже достаточно давно развивает тему сотрудничества со странами Азии:
– Тенденции таковы, что центр мировой экономической активности смещается в Юго-Восточную Азию. К тому же наши западные соседи ставят перед собой задачу разорвать в клочья белорусскую экономику и ограничить к нам доступ технологий. Где в этом случае мы можем возместить западные технологии? Конечно же, в Юго-Восточной Азии и Китае. Если мы грамотно переориентируем нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, Беларусь от этого только выиграет. Мы будем сохранять определенное присутствие в западных странах, но сообразно тому градусу отношений, который есть на сегодняшний день.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.