Политолог о ситуации на белорусско-польской границе: мы не последний барьер перед Европой

Такой тезис озвучил международный обозреватель, политолог Глеб Лавров в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
– Мы [Беларусь] – это место, где для них [беженцев] меньше заграждений. Мы не последний барьер перед Европой, а наоборот, та лазейка, через которую они думают попасть в Европу. Причем она для них – это Германия. Там живут родственники. И когда они туда доберутся, Германия будет вынуждена рассматривать документы о воссоединении семьи, – озвучил точку зрения он.
Эксперт считает, что нынешняя конфликтная ситуация не связана с беженцами:
– Германия терпеть не может возвышающуюся Польшу, которую "подкармливают" США и накачивают антигерманским настроением, – поделился мнением он.