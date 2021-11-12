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  2. Политолог о ситуации на белорусско-польской границе: мы не последний барьер перед Европой

Политолог о ситуации на белорусско-польской границе: мы не последний барьер перед Европой

Такой тезис озвучил международный обозреватель, политолог Глеб Лавров в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".


– Мы [Беларусь] – это место, где для них [беженцев] меньше заграждений. Мы не последний барьер перед Европой, а наоборот, та лазейка, через которую они думают попасть в Европу. Причем она для них – это Германия. Там живут родственники. И когда они туда доберутся, Германия будет вынуждена рассматривать документы о воссоединении семьи, – озвучил точку зрения он. 

Эксперт считает, что нынешняя конфликтная ситуация не связана с беженцами:

– Германия терпеть не может возвышающуюся Польшу, которую "подкармливают" США и накачивают антигерманским настроением, – поделился мнением он. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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