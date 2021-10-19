Политолог о противоречиях Польши и ЕС: это не крах Евросоюза, но очень сильный второй звонок

– В последние недели произошло резкое обострение традиционных польско-европейских трений. В Польше принято решение, согласно которому ее законодательство является приоритетным по отношению к договорам, заключенным между страной и Евросоюзом о членстве в ЕС. Это нарушает принципы функционирования Европейского союза. Совсем недавно именно такая трудность вызвала выход Великобритании из ЕС. Сегодня проблема взаимоотношений между Польшей и Евросоюзом вышла на новый уровень, и она глубока. В этом смысле можно говорить о том, что одна из крупнейших европейских экономик вслед за Великобританией начинает выламываться из ЕС. Это еще не крах Евросоюза, но очень сильный второй звонок, – обратил внимание политолог.
Ведущий «Будней» Вадим Шепет заметил, что в Германии идет смена политического направления. На вопрос о том, может ли это усилить раскол в Евросоюзе, Юрий Шевцов ответил:
– Германия – самая крупная экономика и ключевая страна в Евросоюзе. Но ЕС – это не только Германия, но еще и Франция. На ось этих государств нанизались все страны и сформировали Европейский союз. Вот эта ось принципиально важна, потому что благодаря особому партнерству Германии и Франции удалось убрать глубочайший внутриевропейский конфликт, который дважды в прошлом веке вызывал мировую войну. Дело не в одной Германии, нужно смотреть на Францию и прежде всего на франко-германские отношения. Пока они хороши, Европа не расколота.
Наряду с этим эксперт отметил, что Германия и Франция столкнулись с рядом серьезных проблем.
– Вот эта франко-германская ось столкнулась с несколькими огромными проблемами. Или, как они называют их, вызовами. Это Восточная Европа, которая, по большому счету, паразитирует на старой Европе, решает за ее счет свои задачи и проблемы, в общем-то, сидит на шее. И это только обостряется. На примере миграционного кризиса видно, насколько это болезненно для Германии. Вторая проблема, на которую хочу обратить внимание, – это то, как Франция в качестве партнера Германии потерпела сокрушительное поражение на некоторых направлениях своей внешней политики. Наиболее известна ситуация вокруг Австралии. Это же надо! Франция отозвала своего посла из США. Такого в истории еще не было, – рассказал политолог.
В настоящее время Европейский союз, по словам эксперта, обязан решать ряд новых проблем.
– Германия после ухода Ангелы Меркель не может быть такой устойчивой страной, которая будет тянуть на себе эти вызовы, как это было ранее. Поэтому надо брать больше инициативы Франции, а именно она и проигрывает, – резюмировал Юрий Шевцов.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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