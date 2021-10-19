Политолог о противоречиях Польши и ЕС: это не крах Евросоюза, но очень сильный второй звонок

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– обратил внимание политолог.Ведущий «Будней» Вадим Шепет заметил, что в Германии идет смена политического направления. На вопрос о том, может ли это усилить раскол в Евросоюзе, Юрий Шевцов ответил:Наряду с этим эксперт отметил, что Германия и Франция столкнулись с рядом серьезных проблем.– рассказал политолог.В настоящее время Европейский союз, по словам эксперта, обязан решать ряд новых проблем.резюмировал Юрий Шевцов.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: