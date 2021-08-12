Политолог о причинах протестов в Литве: это следствие дилетантской авантюрной политики Вильнюса

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Эксперт отметил, что в законопроекте об обязательной вакцинации от коронавируса, который рассматривал Сейм, были ограничения в виде пользования транспортом и посещения врачей.заключил Александр Шпаковский.