Политолог о причинах протестов в Литве: это следствие дилетантской авантюрной политики Вильнюса

– Дилетанты в литовском правительстве, столкнувшись с необходимостью популяризировать идею вакцинации, не нашли ничего лучше, кроме поражения в правах тех людей, которые не привились.
Эксперт отметил, что в законопроекте об обязательной вакцинации от коронавируса, который рассматривал Сейм, были ограничения в виде пользования транспортом и посещения врачей.
– Поэтому люди и вышли. Одиннадцатого августа полиция была вынуждена увозить законодателей под охраной, пока народ забрасывал их камнями. Это следствие дилетантской авантюрной политики Вильнюса, – заключил Александр Шпаковский.
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