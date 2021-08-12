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  2. Политолог о причинах протестов в Литве: это следствие дилетантской авантюрной политики Вильнюса

Политолог о причинах протестов в Литве: это следствие дилетантской авантюрной политики Вильнюса

Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в эфире программы «ОбъективНО» на ОНТ

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– Дилетанты в литовском правительстве, столкнувшись с необходимостью популяризировать идею вакцинации, не нашли ничего лучше, кроме поражения в правах тех людей, которые не привились. 

Эксперт отметил, что в законопроекте об обязательной вакцинации от коронавируса, который рассматривал Сейм, были ограничения в виде пользования транспортом и посещения врачей. 

– Поэтому люди и вышли. Одиннадцатого августа полиция была вынуждена увозить законодателей под охраной, пока народ забрасывал их камнями. Это следствие дилетантской авантюрной политики Вильнюса, – заключил Александр Шпаковский.
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