Политолог о покушении на Григория Азарёнка: это определенного рода технология запугивания, когда пытаются заставить замолчать сторонников власти

– обратил внимание политолог.По словам Александра Шпаковского, летом прошлого года создавалось впечатление, что у организаторов "цветной революции" в Беларуси и местных радикалов получалось осуществить этот захват.отметил политолог.Эксперт упомянул сцену из произведения Владимира Короткевича "Колосья под серпом твоим", когда в гимназии главного героя, Алеся Загорского, поляки вывели в коридор бить за то, что он белорус. В это время где-то раздался крик: "Белоруса бьют!", благодаря чему выяснилось, что все учащиеся образовательного учреждения считают себя белорусами, просто раньше боялись признаться в этом. Политолог считает, что данная сцена напоминает события, происходящие в стране в настоящее время.сказал Александр Шпаковский.Политолог добавил: покушение на Григория Азарёнка еще раз доказывает, что оппозиция хочет уничтожить информационные точки государства, а наиболее активных людей подавить морально.– подчеркнул эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.