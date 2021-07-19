Политолог о покушении на Григория Азарёнка: это определенного рода технология запугивания, когда пытаются заставить замолчать сторонников власти

– [Покушение на Григория Азарёнка] – это определенного рода технология запугивания, так называемый social punishment, и подготовки "цветной революции", когда пытаются заставить замолчать сторонников власти. Журналисты, политологи, блогеры и просто люди с активной гражданской позицией, которые высказывают ее через доступные источники, например личные аккаунты в социальных сетях, тоже формируют общественное сознание. А [перед оппозицией] стоит задача захватить монополию, то есть подавить все огневые точки условного противника и захватить информационное поле, чтобы агрессивно навязать обществу свою точку зрения, – обратил внимание политолог.
По словам Александра Шпаковского, летом прошлого года создавалось впечатление, что у организаторов "цветной революции" в Беларуси и местных радикалов получалось осуществить этот захват.
– Но потом и народ, и средства массовой информации встрепенулись от летаргического сна стабильности, в котором пребывали, и начали оказывать активное сопротивление. Оказалось, что нас большинство, – отметил политолог.
Эксперт упомянул сцену из произведения Владимира Короткевича "Колосья под серпом твоим", когда в гимназии главного героя, Алеся Загорского, поляки вывели в коридор бить за то, что он белорус. В это время где-то раздался крик: "Белоруса бьют!", благодаря чему выяснилось, что все учащиеся образовательного учреждения считают себя белорусами, просто раньше боялись признаться в этом. Политолог считает, что данная сцена напоминает события, происходящие в стране в настоящее время.
– Абсолютное большинство нашего народа поддерживает законность, мир, правопорядок и конституционный строй. Многие даже не задумывались о политике до того момента, пока стало невозможным выйти с ребенком погулять в город на выходных, поскольку там происходит какой-то бесноватый шабаш. Люди, столкнувшиеся с такими реалиями, начали активно требовать, чтобы их вернули в то общество, в котором они находились до 9 августа 2020 года, – сказал Александр Шпаковский.
Политолог добавил: покушение на Григория Азарёнка еще раз доказывает, что оппозиция хочет уничтожить информационные точки государства, а наиболее активных людей подавить морально.
– Но когда [подавить морально] не получилось, решили подавить их физически. Именно на это направлены неуклюжие, но от этого не менее опасные попытки проведения акций устрашения. Ведь заметьте, покушение на Азарёнка по срокам практически совпало с попытками атаковать "коктейлями Молотова" депутата Олега Гайдукевича. Рискну предположить, что это следствие единого замысла, – подчеркнул эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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