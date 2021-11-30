Политолог – о планах США по дестабилизации Европы

Такую тему политолог Вадим Боровик раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

– У американцев сейчас есть очередная возможность взять под контроль западную цивилизацию. Они хотят втянуть Европу в тлеющий военный конфликт [с Россией и ее союзниками]. Необязательно всех: например, Украину и Польшу. Прибалтика подтянется, Германия будет поддерживать Польшу, евро уйдет в аут, [богатые] начнут переводить деньги в США, у тех начнется рост экономики, – описал ситуацию Вадим Боровик.

Ведущий «Будней» Вадим Шепет напомнил, что подобный вопрос затрагивался на совещании по вопросам военной безопасности с участием Президента 29 ноября. Александр Лукашенко сказал: «Я уверен, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз. Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними». Вадим Боровик с позицией Главы государства согласился: «Я поддерживаю Александра Григорьевича. Его президентская мудрость уже стала притчей во языцех».

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Рассуждая о выгоде США при дестабилизации тех или иных регионов, политолог отметил:

– Что пишут американцы? «Мы, начиная военный конфликт, не ставим перед собой цель победить. Многие ошибочно думают, что, когда мы воюем в Афганистане, Ираке, у нас цель – выиграть войну. Нет такой цели. Цель – дестабилизация региона, чтобы он на десятилетия вперед не мог быть нашим конкурентом». Сегодня часть мировой элиты хранит свои резервы в ЕС, там есть технологии и прочее. Естественно, полностью разрушать его [США] не будут. Но, если американские компании немножко наклонят Европу, заставят ее участвовать в региональном конфликте, США выиграют сразу и там, и там.

«Это не иллюзии и не страшилки для избирателей. Это реальная концепция», – заключил спикер.

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.

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