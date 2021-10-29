Политолог – о необходимости создания Национального центра защиты персональных данных

Такую тему политолог Алексей Дзермант раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных. Его создание предусмотрено Указом № 422 «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 октября. Подробности о том, как будет функционировать центр, читайте здесь. Алексей Дзермант рассказал, почему создание такой структуры было необходимо в нашей стране.
– Мы видели, как персональные данные используются для давления, угроз, шантажа против различных категорий наших граждан. Сегодня эти данные становятся предметом манипуляции, мошенничества. Естественно, нельзя закрывать на это глаза. Власти должны защищать своих граждан, чтобы те чувствовали себя в безопасности. Если куда-то что-то отправляется в цифровой форме, надо, чтобы информация не попала к мошенникам, экстремистам и не была использована против каждого из нас, – сказал политолог.
По его мнению, на такой запрос общества государство должно соответствующим образом отвечать, формировать инстанции, что сейчас и происходит.
Напомним, что необходимость создания Национального центра по защите персональных данных обсуждалась на совещании у Президента 22 октября.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.