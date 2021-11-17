Политолог – о необъективности западных журналистов, освещающих ситуацию на белорусско-польской границе

Политолог Владимир Корнилов в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что кадры произошедшего на польской границе 16 ноября западными СМИ преподносились более чем необъективно.
Напомним, что 16 ноября беженцы попытались пройти через польские заграждения у пункта пропуска, против них были применены водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подробности о событиях на границе 16 ноября – здесь.
В эфире «Беларусь 1» рассказали, как произошедшее подали в своих материалах некоторые западные журналисты. Например, «корреспондент CNN Мэтью Чанс заявил, что мигранты бросают в польских пограничников не только камни, но и бомбы. А московский собкор BBC Стив Розенберг, комментируя неадекватное применение поляками спецсредств против отчаявшихся беженцев, нашел простое объяснение этим действиям: виноват Минск. Дескать, Беларусь пытается представить Европу безразличной и жестокой, даже бесчеловечной», – сказала ведущая «Беларусь 1».
Владимир Корнилов прокомментировал данную ситуацию:
– Хочется спросить у Чанса, Розенберга и их коллег: так это белорусские водометы, перекрасившись в польские, поливали несчастных беженцев с польской территории или все-таки Европа нынче действительно является столь жесткой и бесчеловечной, позволяя обливать людей водой на нулевой температуре?
К слову, совсем недавно появилась новость о том, какое состояние здоровья у беженцев, переведенных в логистический центр. Главврач 4-й городской поликлиники Гродно Лариса Кучук рассказала, что белорусские медики в том числе помогали беженцам, столкнувшимся с переохлаждением. Ее комментарий целиком найдете по этой ссылке.