Политолог о Конституции: должна быть ориентированность на простых, трудящихся людей, не на олигархов и элиту

Так высказался политолог и журналист-международник Вадим Елфимов в новом выпуске программы "Объективно" на ОНТ.
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Эксперт назвал Конституцию основой основ.
– В ней должны быть простые и ясные вещи. В этом смысле белорусская нация будет развиваться и дальше, опираясь на свои традиции и историю. Должна быть ориентированность на простых людей, трудящихся, не на олигархов и элиту. Простой белорусский народ должен быть в центре внимания государства, и это должно быть записано в Основном Законе государства. Тогда все будет хорошо, – поделился мнением он.