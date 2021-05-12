День Победы в этом году стал особенным: он совпал и с другим торжеством – Днем Государственного герба и Государственного флага. О важности и связи прошедших праздников говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Алексеем Дзермантом.
В начале беседы специалист рассказал:
– Для меня, как и для большинства граждан, это особый день. По традиции с самого утра вместе с ветеранами Вооруженных Сил я иду возлагать цветы и отдавать дань памяти на Военное кладбище Минска. Потом я побывал на площади Победы, послушал выступление нашего лидера, ощутил атмосферу, которая царила среди пришедших. Отмечу, что было по-семейному тепло. Чувствуется, что смыслы праздника разделяются белорусами, – поделился впечатлениями эксперт.
Кульминационным и сакральным действием, как считает политолог, стало чествование главных символов нашей страны на площади Государственного флага.
– Государственные и национальные символы для меня тождественны. Мы получили их как результат Победы. Мы, как народ-победитель, понесший огромные людские потери, заслужили этот символ. Отмечу, что наш флаг – уникальный, на нем отражен орнамент. Такого не увидишь на флаге других государств: это тоже важный факт, – подвел итог политолог.
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Политолог о государственном флаге: мы, как народ-победитель, понесший большие потери, заслужили этот символ
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