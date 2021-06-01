В последние дни не умолкают разговоры и споры вокруг ситуаций с вынужденной посадкой самолетов авиакомпании Ryanair. Своим мнением на этот счет поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Петр Петровский.
Аналитик подчеркнул, что сейчас активнее всего обсуждается инцидент с посадкой самолета Ryanair Афины – Вильнюс в Минске.
– Но никто не уделяет такого внимания аналогичной ситуации, произошедшей с рейсом Дублин – Краков. Скептики скажут, что это игра спецслужб для отвода внимания. Складывается ощущение, что такие инциденты – проблема передела рынка пассажирских перевозок в Западной Европе. Нужно искать причину в чисто экономических вещах и выяснить, кто хочет переделить рынок авиасообщений, – высказался политолог.
Петр Петровский указал на то, как коллективный Запад отреагировал на случай с Романом Протасевичем:
– Их отношение – это международная тирания. Белорусская власть продемонстрировала, что мы суверенные и независимые, – заключил эксперт.
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Политолог об экстренной посадке самолета Ryanair в Беларуси: реакция Запада – это международная тирания, а белорусская власть продемонстрировала суверенность и независимость
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