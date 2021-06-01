Политолог об экстренной посадке самолета Ryanair в Беларуси: реакция Запада – это международная тирания, а белорусская власть продемонстрировала суверенность и независимость

Аналитик подчеркнул, что сейчас активнее всего обсуждается инцидент с посадкой самолета Ryanair Афины – Вильнюс в Минске.– высказался политолог.Петр Петровский указал на то, как коллективный Запад отреагировал на случай с Романом Протасевичем:– заключил эксперт.