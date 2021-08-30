Политолог: мы закрепили успех, которого достигла государственная власть в преодолении внутренних вызовов и рисков

, - отметил он.Шпаковский также указал, что это встречи не элит, а политического актива.подчеркнул специалист.Шпаковский напомнил, что форумы уже приняли такие города, как Брест, Гомель и Молодечно. Он добавил, что благодаря участию получил колоссальную интеллектуальную подпитку, убедился в правильности некоторых своих тезисов.- добавил аналитик.