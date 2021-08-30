Политолог: мы закрепили успех, которого достигла государственная власть в преодолении внутренних вызовов и рисков

В Беларуси проходит серия региональных форумов "Беларусь адзіная". Про важность проекта и его результаты рассказал в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" политолог Александр Шпаковский.
- Когда мне предложили принять участие в этой серии встреч, я сразу согласился. Важно, что мы подводим итоги прошедшего года: то есть года с момента избрания Президента. Были разные фазы: и нестабильность, и стабилизация. Фактически мы закрепили тот успех, которого в итоге достигла государственная власть в преодолении внутренних вызовов и рисков, - отметил он.
Шпаковский также указал, что это встречи не элит, а политического актива.
- Слово элита здесь неуместно. Политический актив – это те люди, мнение которых нам представляется первоочередным и чрезвычайно важным на настоящем этапе. В рамках форума мы подвели итоги, выявили проблемные вопросы, закрепили идеологические постулаты, на основе которых мы будем двигаться дальше. Важный момент - это конституционный процесс. У нас впереди реформирование Конституции. Вынесены три основных вопроса - о комплектовании и принципах комплектования и полномочиях ВНС, применении исключительной меры наказания в уголовном законодательстве нашей страны и дальнейшая судьба данной нормы. Также вопрос о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты, - подчеркнул специалист.
Шпаковский напомнил, что форумы уже приняли такие города, как Брест, Гомель и Молодечно. Он добавил, что благодаря участию получил колоссальную интеллектуальную подпитку, убедился в правильности некоторых своих тезисов.
- Я корректирую свою точку зрения, мне есть что доложить Президенту на будущем совещании, - добавил аналитик.