Политолог: мы проводим референдум и все политические преобразования не для Европы, а для себя

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант, говоря о том, почему Беларусь не должна оглядываться на Европу при принятии политических решений.
– Первое – мы проводим референдум и все политические преобразования не для них [европейцев], а для себя. То есть наша задача – чтобы белорусское общество в этом участвовало, доверяло, принимало итоги референдума и Основной Закон, который будет его результатом. Второе – момент внешнего признания. Нам важно признание прежде всего союзников, которые нас всегда поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Думаю, что от них будут и наблюдатели, и мнения. Они имеют авторитетную позицию для того, чтобы эти мнения высказывать, – подчеркнул политолог.
По словам эксперта, если западные структуры изъявят желание наблюдать за референдумом на уважительной основе и без претензий, им никто в этом не откажет.
– Но пока не вижу такой готовности. По политическим мотивам отказываются от диалога, а где-то уже заранее готовятся к непризнанию итогов. С таким подходом и такой позицией мириться нельзя. Диалог в данных условиях невозможен, – констатировал Алексей Дзермант.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.