Политолог: мы проводим референдум и все политические преобразования не для Европы, а для себя

– подчеркнул политолог.По словам эксперта, если западные структуры изъявят желание наблюдать за референдумом на уважительной основе и без претензий, им никто в этом не откажет.– констатировал Алексей Дзермант.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.